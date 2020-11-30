«Как вам цвета? Идут?» Денис Глушаков сфотографировался в красно-синей куртке

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков на своей странице в «Инстаграме» опубликовал новую фотографию. Футболист пошутил по поводу расцветки своей куртки, выполненной в цветах московского ЦСКА.
«Учитель физкультуры всегда говорил: „Лучше тренироваться на свежем воздухе“. Стараюсь следовать его заветам! Как вам цвета? Идут, не?» — написал Глушаков.
Посмотреть фотографию можно на странице Дениса Глушакова в "Инстаграме".
28 ноября «Химки» обыграли «Краснодар» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол забил форвард Мохамед Конате, Глушаков отдал голевой пас. «Химки» набрали 18 очков и занимают 11-е место в таблице чемпионата России. «Краснодар» (21) — на девятом месте в розыгрыше РПЛ.
- 30 ноября 2020
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