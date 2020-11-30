Илья Геркус: в РПЛ нет лидера ни по результату, ни по составу, ни по игре. Уровень упал

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о лидерстве «Зенита», ЦСКА и «Спартака» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. По итогам 16 туров команды набрали по 32 очка.



«В прошедшем туре «Зенит» и ЦСКА галантно позволили «Спартаку» себя догнать и выстроились в таблице вровень. Это очень редкий случай. Обычно к 16-му туру есть ярко выраженный лидер или двое, а за ними пелотон претендентов. Чемпион набирает как правило 60+, следовательно у него после 16-го тура должно быть больше 32 очков. В этом сезоне в первый раз за долгое время всё иначе. Лидера нет. Ни по результату, ни по составу, ни по игре.



Тут можно рассуждать, что это от возросшей конкуренции. Это хорошо и здорово, сохраняет интригу и так далее. Но, с другой стороны, получается, что никто не способен бросить вызов, что все лидеры не одинаково хороши, а одинаково слабы? По сравнению с предыдущими сезонами уровень чемпионата очевидно упал. Причиной можно назвать трудный календарь, но это часть объяснения. Ещё одна причина – это слабая трансферная кампания. Ни один из лидеров не смог летом усилиться так, чтобы новички заиграли.



Если говорить о качестве игры, то существенно улучшил игру разве что «Спартак», да и то на 90 минут их всё равно не хватает. Играют вспышками. Впереди ещё три тура, которые наши герои как-то доиграют, доедут до зимней паузы «на ободах», а потом долгими зимними сборами в Турции будут приходить в себя, возвращать форму, искать новое игровое качество и, надеюсь, по весне покажут совсем другой футбол. И кто-нибудь обязательно рванет вперёд и выдаст суперсерию убедительных игр. А пока место лидера нашего футбола вакантно», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

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