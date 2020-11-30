Гарри Реднапп — об умершем Папа Буба Диопе: против него никто не хотел играть

Известный тренер Гарри Реднапп поделился воспоминаниями о работе в «Портсмуте» с сенегальцем Папа Буба Диопом, который скончался вчера, 29 ноября, в возрасте 42 лет. Диоп перешёл в «Портсмут» из «Фулхэма» в 2007 году за £ 3,5 млн. В составе этой команды он стал обладателем Кубка Англии 2008 года.

«Я был опечален этой новостью, не мог в это поверить. Папа был прекрасной личностью, приятным парнем и очень важным игроком в моей команде.

Он каждый день улыбался, всегда выглядел счастливым. Я никогда не видел его злым. Казалось, что он ценил абсолютно всё в своей жизни. Я каждый день ждал встречи с ним, у меня с Папа никогда не было проблем. Вежливый гигант.

Но против него никто не хотел играть. Пол Скоулз включил его в топ-3 своих самых сложных оппонентов. Вчера я говорил о Диопе со своим сыном Джейми, и он сказал то же самое.



Папа никогда не говорил о своих проблемах со здоровьем. Никогда не жаловался. Он был невероятным парнем", — цитирует Реднаппа Portsmouth News.