Феррара: Марадона платил за свои ошибки. Он был антигероем

Бывший защитник «Наполи» Чиро Феррара высказался о своём бывшем партнёре по команде, легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне, ушедшем из жизни на прошлой неделе.



«Я волнуюсь, это трудные моменты. Сначала я не хотел говорить, но затем почувствовал необходимость высказаться о своём партнёре по команде и большом друге. Мы все очень грустим из-за произошедшего. Я уверен, что Диего ушёл спокойно.



Я рос с Диего, и с ним связаны незабываемые воспоминания. Он мой друг, и я всегда защищал его. Он платил за свои ошибки. Кто-то говорит, что Диего был героем, но я считаю, что герои идеальны и не ошибаются. Он был антигероем. Несмотря на свои слабости, он стал лучшим в истории. Диего был сумасшедшим. В этом плане не него немного похож Антонио Кассано. Они могли бы поладить», — цитирует Феррару Football Italia со ссылкой на Twitch-канал Кристиана Вьери.

Месси почтил память Марадоны во время матча. И поплатился за это Форвард “Барселоны” получил жёлтую карточку за свою футболку в память о Диего.