«Зенит» сыграет с «Уралом» при закрытых трибунах. Матч с «Боруссией» пройдёт со зрителями

«Зенит» на своём официальном сайте сообщил о формате проведения ближайших домашних матчей, которые состоятся на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
«В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга ближайший матч Российской Премьер-Лиги с «Уралом» пройдёт без зрителей. По важному международному матчу Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией» принято исключительное решение — провести его со зрителями в соответствии с квотой регламента УЕФА», — говорится в сообщении сине-бело-голубых.
Матч 17-го тура чемпионата России «Зенит» – «Урал» состоится 5 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча петербургской команды с «Боруссией» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов пройдёт 8 декабря. Начало – в 20:55 мск.
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