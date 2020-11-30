«Ювентус» интересуется защитником «Атлетико» Савичем
29-летний защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе», сообщает Calciomercato.com.
По данным источника, «Ювентус» сделает предложение о трансфере игрока летом следующего года, если он не договорится с мадридским клубом о продлении контракта, который действителен до лета 2022 года. Сообщается, что окончательное решение о подписании Савича будет принято после того, как «Ювентус» определится с судьбой защитников Джорджо Кьеллини и Даниэле Ругани.
Савич перешёл в «Атлетико» летом 2015 года из «Фиорентины». До этого футболист защищал цвета «Манчестер Сити» и «Партизана». В нынешнем сезоне черногорский защитник провёл на поле 12 матчей во всех турнирах.
35-летний Фернандо Льоренте может продолжить карьеру в «Ювентусе»
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