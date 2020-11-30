У Азара диагностирована мышечная травма после матча с «Алавесом»
У нападающего мадридского «Реала» Эдена Азара диагностирована мышечная травма после матча 11-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (1:2), сообщает пресс-служба «сливочных».
Сообщается, что у Азара повреждена прямая мышца бедра. Точные сроки восстановления футболиста неизвестны, но предположительно бельгиец пропустит несколько недель.
Завтра, 1 декабря, «Реалу» предстоит встреча с донецким «Шахтёром» в групповом этапе Лиги чемпионов. Начало — в 20:55 мск.
В матче с «Алавесом» Азар провёл на поле менее 30 минут, прежде чем хромая покинул его, а его команда в итоге потерпела домашнее поражение со счётом 1:2. После игры главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан выразил надежду, что травма Азара не даст ему выбыть на долгий срок.
Зидан – о замене Азара на 28-й минуте: надеюсь, это не мышечное повреждение
Рекомендуем вам
- 30 ноября 2020
-
17:00
-
16:44
-
16:35
-
16:23
-
16:13
-
15:57
-
15:42
-
15:25
-
15:09
-
15:05
-
14:54
-
14:41
-
14:32
-
14:22
-
14:18
-
13:59
-
13:45
-
13:23
-
13:07
-
13:06
-
13:00
-
12:52
-
12:36
-
12:22
-
12:18
-
11:55
-
11:49
-
11:43
-
11:29
-
11:26
-
11:21
-
10:58
-
10:51
-
10:48
-
10:27
Партнерский контент
Рекомендуем вам