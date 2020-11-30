У Азара диагностирована мышечная травма после матча с «Алавесом»

У нападающего мадридского «Реала» Эдена Азара диагностирована мышечная травма после матча 11-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (1:2), сообщает пресс-служба «сливочных».

Сообщается, что у Азара повреждена прямая мышца бедра. Точные сроки восстановления футболиста неизвестны, но предположительно бельгиец пропустит несколько недель.

Завтра, 1 декабря, «Реалу» предстоит встреча с донецким «Шахтёром» в групповом этапе Лиги чемпионов. Начало — в 20:55 мск.

В матче с «Алавесом» Азар провёл на поле менее 30 минут, прежде чем хромая покинул его, а его команда в итоге потерпела домашнее поражение со счётом 1:2. После игры главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан выразил надежду, что травма Азара не даст ему выбыть на долгий срок.