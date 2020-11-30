Защитник «Челси» Тьяго Силва вытер нос футболкой игрока «Тоттенхэма». Фото

Защитник «Челси» Тьяго Силва оказался в центре внимания болельщиков по окончании матча 10-тура Премьер-лиги с «Тоттенхэмом». После игры он решил пообщаться с бывшими одноклубниками по «ПСЖ» Лукасом Моурой и Сержем Орье.
Тьяго обменялся футболками с Моурой и в ходе беседы вытер ею свой нос.
«Моура был на поле минут пять. Я практически уверен, что на его футболке даже не было пота», — написал один из болельщиков на сайте Reddit.
«А как же коронавирус?» — отреагировал на поступок Силвы другой болельщик.
Встреча, состоявшаяся на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне завершилась нулевой ничьей. Подопечные Жозе Моуринью набрали 21 очко и поднялись на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям опережая действующего чемпиона Англии — «Ливерпуль». «Челси» (19) остался на третьем месте.
Видеообзор матча «Челси» — «Тоттенхэм».
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