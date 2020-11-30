Алекс Крал: я стал одним из тех, кто чаще всех играет в «Спартаке». Это о чём-то говорит

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал высказался о давлении и критике.



«Чувствовал ли давление из-за суммы трансфера? Не давление, а дополнительную мотивацию. Если клуб верит в меня, значит, я должен показывать максимум. Спустя год могу сказать, что я стал одним из тех, кто чаще всех выходит на поле. Это о чём-то говорит.



Что касается критики, конечно, я нормально её воспринял. Когда ты приходишь в новую команду и страну, тебе нужно время для адаптации. Да, кто-то считал, что «Спартак» зря подписал меня. Такие разговоры ведутся не только вокруг меня, но и о многих других игроках, и не только нашего клуба. Что я могу сказать? Тренер доверяет мне. Это всё, что меня волнует», — цитирует Крала «Российская газета».



Крал перешёл в «Спартак» в сентябре 2019 года за € 12 млн. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провёл 16 матчей в Российской Премьер-Лиге и отдал 2 результативные передачи.