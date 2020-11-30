Крыховяк не поможет «Локомотиву» в матче ЛЧ с «Ред Булл Зальцбург» из-за коронавируса

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк заразился коронавирусом и не готовится к матчу 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«К матчу в Лиге чемпионов готовятся 22 игрока. Кроме Крыховяка, заболевших в команде нет», — сообщил источник «Чемпионату».
Ранее появилась информация, что помимо Крыховяка коронавирусом заразились полузащитники Антон Миранчук и Даниил Куликов, но источники «Чемпионата» не подтвердили эту информацию. Все игроки, кроме Крыховяка, готовятся к матчу с «Ред Булл Зальцбург».
Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ред Булл Зальцбург» состоится завтра, 1 декабря, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 20:55 мск.
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