Кандидат в президенты «Барселоны»: создадим все условия, чтобы уговорить Месси остаться

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта заявил о своих планах в отношении капитана каталонского клуба Лионеля Месси. Ранее Месси заявил, что хочет покинуть команду. Лапорта считает, что сможет уговорить аргентинца остаться в клубе.

«Мы создадим все условия, чтобы уговорить Месси остаться в «Барселоне». Нам нужно восстанавливать школу La Masia с помощью новых методов. Я думаю, что в данном направлении была проделана хорошая работа, но можно сделать ещё больше.

Учитывая предстоящую работу, нам будет важно, чтобы Месси со своим профессионализмом и лидерством оставался в клубе. Да, понятно, что никто не вечен, но у Месси впереди ещё много лет выступления на самом высоком уровне», — цитирует Лапорта Sport.es.