Тест Константина Кучаева на коронавирус дал отрицательный результат
Агент Олег Артёмов, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева, сообщил, что тест футболиста на коронавирус дал отрицательный результат.
«Да, это правда. Начал тренироваться по индивидуальный программе», — сказал Артёмов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее появилась информация, что Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Виктор Васин и Вадим Карпов могли заразиться коронавирусом. Их тесты дали сомнительный результат. По этой причине футболисты пропустили матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:1). Напомним, Васин попал в заявку «армейцев» на матч 16-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (0:1), который состоялся вчера, 29 ноября.
Дзагоев, Карпов, Васин и Кучаев сдали сомнительные тесты на коронавирус
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