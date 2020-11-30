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Тест Константина Кучаева на коронавирус дал отрицательный результат

Тест Константина Кучаева на коронавирус дал отрицательный результат
Футбол / РПЛ 0

Агент Олег Артёмов, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева, сообщил, что тест футболиста на коронавирус дал отрицательный результат.

«Да, это правда. Начал тренироваться по индивидуальный программе», — сказал Артёмов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее появилась информация, что Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Виктор Васин и Вадим Карпов могли заразиться коронавирусом. Их тесты дали сомнительный результат. По этой причине футболисты пропустили матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:1). Напомним, Васин попал в заявку «армейцев» на матч 16-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (0:1), который состоялся вчера, 29 ноября.

Дзагоев, Карпов, Васин и Кучаев сдали сомнительные тесты на коронавирус
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