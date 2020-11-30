Источник: футболисты «Ювентуса» недовольны тем, что Пирло не обсуждает с ними тактику
Итальянское издание Corriere della Sera утверждает, что у футболистов «Ювентуса» появились претензии к главному тренеру команды Андреа Пирло. По данным источника, Пирло не обсуждает с ними тактические особенности, что приводит к непониманию инструкций.
Обсуждением тактических нюансов занимается Игор Тудор, помощник Пирло. Во время матчей игрокам преимущественно подсказывает Роберто Баронио.
Некоторые игроки недовольны тем, что Пирло возложил эти обязанности на других. В частности, Деян Кулусевски и Пауло Дибала не всегда понимают, чего от них хочет тренер.
«Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, набрав 17 очков в девяти матчах. От лидирующего «Милана» действующий чемпион отстаёт на шесть очков.
Пирло: «Ювентус» должен показывать свою игру даже без Роналду
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