Источник: футболисты «Ювентуса» недовольны тем, что Пирло не обсуждает с ними тактику

Итальянское издание Corriere della Sera утверждает, что у футболистов «Ювентуса» появились претензии к главному тренеру команды Андреа Пирло. По данным источника, Пирло не обсуждает с ними тактические особенности, что приводит к непониманию инструкций.

Обсуждением тактических нюансов занимается Игор Тудор, помощник Пирло. Во время матчей игрокам преимущественно подсказывает Роберто Баронио.

Некоторые игроки недовольны тем, что Пирло возложил эти обязанности на других. В частности, Деян Кулусевски и Пауло Дибала не всегда понимают, чего от них хочет тренер.

«Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, набрав 17 очков в девяти матчах. От лидирующего «Милана» действующий чемпион отстаёт на шесть очков.