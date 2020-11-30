«Первая пятёрка»: Мусаев выбирает Уткина, Тедеско – Маслова, Талалаев – Евгеньева

Стартовало голосование за звание лучшего молодого игрока Российской Премьер-Лиги по итогам 2020 года. Свои предпочтения в рамках премии «Первая пятёрка» сообщили главные тренеры команд РПЛ.
Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев на первую строчку поставил полузащитника «быков» Даниила Уткина. Также в пятёрку вошли хавбек «Уфы» Артём Голубев, защитник ЦСКА Игорь Дивеев, игрок средней линии «Ростова» Данил Глебов и защитник «Динамо» Роман Евгеньев.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выделил красно-белых – защитника Павла Маслова и полузащитника Наиля Умярова. Замкнули пятёрку Даниил Уткин, Данил Глебов и хавбек «Локомотива» Станислав Магкеев.
Андрей Талалаев, возглавляющий грозненский «Ахмат», распределил номинантов следующим образом: первое место занял Роман Евгеньев, на второй строчке расположился Даниил Уткин, а на третьей — Данил Глебов.
- 30 ноября 2020
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