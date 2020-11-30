Клопп: в целом колено ван Дейка выглядит неважно, но хорошо для недавно прооперированного

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о процессе реабилитации голландского защитника красных Вирджила ван Дейка после полученной травмы колена.



«Да, конечно, мы на связи с ним. Учитывая обстоятельства, всё проходит достаточно неплохо. Если честно, его колено выглядит неважно. Оно выглядит не так, как должно выглядеть колено здорового человека. Но для колена, которое совсем недавно прооперировали, оно выглядит хорошо», – цитирует немецкого специалиста официальный сайт мерсисайдцев.



Вирджил ван Дейк повредил крестообразные связки колена 17 октября в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:2). Вскоре после этого он был прооперирован. Возвращение голландца на поле ожидается не раньше апреля.

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