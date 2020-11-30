Д. Комбаров: Каррера говорил голосом людей, которые хотели бабла заработать

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров вспомнил обстоятельства ухода из московского «Спартака». Комбаров заявил, что на главного тренера команды Массимо Карреру слишком большое воздействие оказывали агенты.

«Каррера подпустил к себе людей, у которых была одна цель — заработать денег любыми способами. В тот день мы сидели у Глушака в гостях за одним столом. Внезапно ему позвонил Гурцкая, который вместе с Трабукки и работал с Каррерой. Гурцкая не знал, что я рядом с Глушаком, и сказал ему, мол, поговори с Комбаровым, потому что Каррера не хочет, чтобы он играл в «Спартаке». Хотя я сейчас понимаю, что это не Каррера был инициатором, а именно агенты, их игры.

И дело вообще не в том, что Карреру что-то не устраивало. Я вскипел из-за другого: почему Каррера мне лично об этом не говорит? Боится моей реакции?

С какого-то момента Каррера не управлял вообще ничем. Им управляли люди. Он говорил голосом людей, которые хотели бабла заработать. Вот и всё. Да, конечно, я мог к Каррере подойти. Но я понимал — это то же самое, что со столбом разговаривать. Он будет кивать головой, может, что-нибудь скажет — только в его голове будет другое», — цитирует Комбарова Sport24.