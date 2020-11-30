Гвардиола: будем играть с «Порту» на победу — нам важно занять первое место в группе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» ответил на вопросы журналистов.
«Завтра будет физически тяжёлая игра. У их игроков невероятный командный дух и выдающаяся физическая сила. Мы знаем, что нам будет тяжело — впереди Лига чемпионов. Лучшие команды Португалии должны побеждать в каждом матче внутреннего первенства — если у вас такой склад ума, это делает вас опасными для любого соперника.
Игроки «Сити» точно знают, что я хочу от них видеть. Завтра возможны небольшие изменения в составе. У нас хорошая обойма, в которой все хотят выйти на первый план. Мои игроки любят играть в футбол.
Мы приехали в Португалию, чтобы занять первое место в группе. Самое главное дело сделано — мы уже точно вышли в раунд плей-офф. Но нам важно сохранять соревновательный ритм", — цитирует испанского специалиста официальный сайт УЕФА.
Матч «Порту» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 1 декабря. Начало матча — 23:00 мск.
- 30 ноября 2020
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