Президент «Ньюэллс Олд Бойз» отметил жест Месси в память о Марадоне

Президент аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз» Эдуардо Бермудес прокомментировал жест нападающего Лионеля Месси в память о Диего Марадоне в матче 11-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (4:0).



«Надеюсь, однажды Месси примет решение и вернётся сюда, потому что мы любим его. Я обожаю Месси и не сомневался, что он так поступит, зная его любовь к «Ньюэллс». Но это было потрясающе.



Мне как президенту было бы неразумно высказывать своё мнение о возможном возращении Лео. Он будет решать. Мы в любом случае любим его и примем, Лионель очень дорог для «Ньюэллс», Росарио и всей Аргентины. Я являюсь президентом четыре года и надеюсь, что мы сможем его вернуть», — приводит слова Бермудеса Sportsfinding.

Фото можно посмотреть на странице «Барселоны» в «Твиттере».

Напомним, Месси забил один из голов в этой встрече. После взятия ворот соперника аргентинец продемонстрировал футболку аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз» с 10-м номером в память о легендарном футболисте Диего Марадоне. Оба игрока выступали за этот клуб в разное время.