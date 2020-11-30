Робертсон: «Аякс» — один из грандов европейского футбола. Нам предстоит сложный матч

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом» ответил на вопросы журналистов.



«Завтра вечером мы играем с одним из грандов европейского футбола. Мы знаем, что нам предстоит трудная игра. Также мы понимаем, что поставлено на карту. «Ливерпуль» хочет далеко продвинуться в этом соревновании, а для этого прежде всего нам нужно выйти из группы. Всем игрокам важно помнить об этом, и завтра мы должны сделать всё возможное, чтобы выиграть игру», — цитирует шотландца официальный сайт УЕФА.



После четырёх матчей в группе D Лиги чемпионов УЕФА подопечные Юргена Клоппа набрали 9 очков и занимают первое место. У «Аякса» и «Аталанты» — по 7 набранных баллов. Датский «Мидтьюлланн» не набрал ни одного очка и замыкает квартет.



Матч «Ливерпуль» — «Аякс» состоится завтра, 1 декабря, на «Энфилде» — домашнем стадионе мерсисайдцев. Начало встречи — в 23:00 мск.

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