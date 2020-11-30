Француженка Фраппар станет первой в истории женщиной–главным арбитром на матче ЛЧ

Француженка Стефани Фраппар станет первой женщиной-арбитром в истории Лиги чемпионов. Она будет работать главным судьёй на матче «Ювентус» — «Динамо» Киев, сообщает пресс-служба УЕФА.

Ранее женщины ещё никогда не работали главными арбитрами на матчах мужской Лиги чемпионов. Помогать ей будут Хишам Закрани и Меди Рамуни. Четвёртый рефери — Карим Абед. На VAR будет работать Бенуа Мийо, а ассистентом по работе с VAR станет Вилли Делажо. Все судьи представляют Францию.

Матч «Ювентус» — «Динамо» будет проходить 1 декабря. Начало — в 23:00 мск.

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице группы G, набрав девять очков. Туринцы уже гарантировали себе путёвку в плей-офф. «Динамо» (1) находится на третьем месте.