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«Лестер» — «Фулхэм»: стартовые составы команд на матч 10-го тура АПЛ

«Лестер» — «Фулхэм»: стартовые составы команд на матч 10-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Лестер Сити» и «Фулхэма» на матч 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Лестер»: Шмейхель, Фукс, Эванс, Фофана, Томас, Джастин, Мэддисон, Менди, Тилеманс, Прает, Варди.

Запасные: Уорд, Морган, Ундер, Олбрайтон, Барнс, Чодури, Ихеаначо.

«Фулхэм»: Ареола, Андерсен, Эйна, Робинсон, Адарабиойо, Бобби Рид, Замбо Ангисса, Х. Рид, Лофтус-Чик, Лукман, Кавалейру.

Запасные: Родак, Брайан, Рим, Кейрни, Лемина, Камара, Митрович.

Подопечные Брендана Роджерса набрали 18 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дачники» (4) — на 19-м месте.

Проморолик к матчу «Лестер Сити» — «Фулхэм»:

«Лестер» — «Фулхэм»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 10-го тура АПЛ
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