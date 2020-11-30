«Лестер» — «Фулхэм»: стартовые составы команд на матч 10-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Лестер Сити» и «Фулхэма» на матч 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Лестер»: Шмейхель, Фукс, Эванс, Фофана, Томас, Джастин, Мэддисон, Менди, Тилеманс, Прает, Варди.
Запасные: Уорд, Морган, Ундер, Олбрайтон, Барнс, Чодури, Ихеаначо.
«Фулхэм»: Ареола, Андерсен, Эйна, Робинсон, Адарабиойо, Бобби Рид, Замбо Ангисса, Х. Рид, Лофтус-Чик, Лукман, Кавалейру.
Запасные: Родак, Брайан, Рим, Кейрни, Лемина, Камара, Митрович.
Подопечные Брендана Роджерса набрали 18 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дачники» (4) — на 19-м месте.
Проморолик к матчу «Лестер Сити» — «Фулхэм»:
- 30 ноября 2020
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