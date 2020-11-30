«Барселона» отклонила предложение «Интера» о трансфере Месси за € 250 млн в 2006 году

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что в 2006 году каталонский клуб отказался продавать нападающего Лионеля Месси «Интеру» за € 250 млн.



«Никто из тех, кто любит „Барселону“, не может сомневаться в Месси. Надеюсь, что меня назначат президентом и я поговорю с ним. В 2006 году мы отклонили предложение „Интера“, который предлагал € 250 миллионов. Массимо Моратти хотел привести Месси в свой клуб.

У нас есть план по восстановлению драматичной экономической ситуации в клубе. Мы не можем изменить мир, но мы способны сделать его лучше. Мы хотим сделать это с помощью твёрдого слова, страсти и любви. Мы хотим осчастливить людей, и это не предвыборное обещание", — приводит слова Лапорта Football Italia со ссылкой на Radio Onda Cero.