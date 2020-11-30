Джейми Варди совершил три голевых действия в последнем матче с «Фулхэмом» в АПЛ

Совсем скоро начнётся матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лестер Сити» и «Фулхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Начало — в 20:30 мск.
Последний матч команд в АПЛ состоялся 9 марта 2019 года — встреча 30-го тура АПЛ сезона-2018/2019. Тот матч также проходил на стадионе «Кинг Пауэр» и закончился победой хозяев со счётом 3:1.
В той встрече нападающий «лис» Джейми Варди принял непосредственное участие во всех трёх забитых мячах своей команды, забив два гола и отдав одну голевую передачу, сообщает Opta.
Информацию можно увидеть на странице Opta в «Твиттере».
В сегодняшнем матче Варди появится на поле с первых минут. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Подопечные Брендана Роджерса набрали 18 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дачники» (4) — на 19-м месте.
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