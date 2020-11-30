Джейми Варди совершил три голевых действия в последнем матче с «Фулхэмом» в АПЛ

Совсем скоро начнётся матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лестер Сити» и «Фулхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Начало — в 20:30 мск.



Последний матч команд в АПЛ состоялся 9 марта 2019 года — встреча 30-го тура АПЛ сезона-2018/2019. Тот матч также проходил на стадионе «Кинг Пауэр» и закончился победой хозяев со счётом 3:1.



В той встрече нападающий «лис» Джейми Варди принял непосредственное участие во всех трёх забитых мячах своей команды, забив два гола и отдав одну голевую передачу, сообщает Opta.

Информацию можно увидеть на странице Opta в «Твиттере».

В сегодняшнем матче Варди появится на поле с первых минут. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Подопечные Брендана Роджерса набрали 18 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дачники» (4) — на 19-м месте.