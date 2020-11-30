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Российские судьи будут видеоассистентами на матче «Барселоны» в Лиге чемпионов

Российские судьи будут видеоассистентами на матче «Барселоны» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Российские арбитры Виталий Мешков и Сергей Иванов будут отвечать за VAR в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Барселона», сообщается на официальном сайте УЕФА.

Обслуживать встречу будет белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервный рефери — Виктор Шимусик.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Барселона» состоится 2 декабря на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Начало встречи — в 23:00 мск. «Барселона» набрала в четырёх матчах 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы G. «Ференцварош» (1) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе G являются «Ювентус» (9) и киевское «Динамо» (1).

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