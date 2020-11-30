«Ливерпуль» на этой неделе подаст заявку на расширение стадиона
«Ливерпуль» планирует увеличить вместимость «Энфилда» — домашнего стадиона мерсисайдцев.
Как сообщает Sky Sports, руководство красных на этой неделе подаст в городской совет заявку на планировку предполагаемого расширения стадиона. Подача заявки была отложена этой весной из-за начавшейся пандемии коронавируса. Если заявка будет успешной, вместимость одной из трибун на «Энфилде» увеличится примерно на 7000 мест, а общая вместимость стадиона превысит 61 000 человек.
Ожидается, что решение по заявке будет принято весной 2021 года.
Планируемое расширение — второй этап увеличения вместимости стадиона. В декабре 2014 года было начато расширение Главной трибуны, что увеличило вместимость «Энфилда» до 53 394 человек.
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