«Ливерпуль» на этой неделе подаст заявку на расширение стадиона

«Ливерпуль» планирует увеличить вместимость «Энфилда» — домашнего стадиона мерсисайдцев.

Как сообщает Sky Sports, руководство красных на этой неделе подаст в городской совет заявку на планировку предполагаемого расширения стадиона. Подача заявки была отложена этой весной из-за начавшейся пандемии коронавируса. Если заявка будет успешной, вместимость одной из трибун на «Энфилде» увеличится примерно на 7000 мест, а общая вместимость стадиона превысит 61 000 человек.



Ожидается, что решение по заявке будет принято весной 2021 года.



Планируемое расширение — второй этап увеличения вместимости стадиона. В декабре 2014 года было начато расширение Главной трибуны, что увеличило вместимость «Энфилда» до 53 394 человек.