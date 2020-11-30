Зидан прокомментировал травму Азара
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о травме нападающего Эдена Азара.
Напомним, Азар получил повреждение в матче 11-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (1:2). Позже у форварда была диагностирована мышечная травма бедра. Точные сроки восстановления футболиста не известны. Предположительно, бельгиец пропустит несколько недель.
«Трудная ситуация, но с ней нужно смириться. Раньше он никогда не травмировался, а сейчас… Он вернётся сильнее. Психологический натиск? Нет, Эден его не испытывает. Он очень силён. Травмы происходят во всех командах. У меня нет никаких сомнений относительно Азара или его качества. Надеюсь, он скоро вернётся в строй», — приводит слова Зидана Marca.
У Азара диагностирована мышечная травма после матча с «Алавесом»
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