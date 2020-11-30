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ЖФК «Рязань-ВДВ» продолжит существование, регион сохранит финансирование клуба

ЖФК «Рязань-ВДВ» продолжит существование, регион сохранит финансирование клуба
Футбол / Прочие турниры 0

Министр спорта Рязанской области Владислав Фролов сообщил, что женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» продолжит существование. Как сообщает «62Инфо» со ссылкой на министра, было принято решение сохранить финансирование команды. Кроме того, РФС будет ежегодно выделять субсидию в размере 11,45 млн рублей.

Ранее появилась информация, согласно которой клуб находится на грани закрытия из-за финансовых проблем. В области хотели отказаться от финансирования команды, чтобы инвестировать эти средства в другие направления.

«Рязань-ВДВ» – долгожитель женской высшей лиги, клубу 24 года. Один из самых титулованных клубов – два кубка страны, четыре победы в чемпионате. Причём последний титул датирован 2018 годом. Команда участвовала в Лиге чемпионов, и это единственный клуб Рязани, играющий на таком уровне.

«В перерыве матча сказали: «Ваш клуб ликвидирован». Никакая Лига чемпионов Рязани не нужна
Одна в городе команда высшего уровня – и ту решили закрыть.
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