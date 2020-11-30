Арбитр Федотов: Мусаев возмущался по делу — в матче с «Химками» судили против «Краснодара»

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судейской бригады в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Краснодар». (1:0).

«Мне не понравилось, как работал Иванов. Всё было неровно по отношению к «Краснодару». На 13-й минуте арбитр не показал жёлтую Дядюну, хотя тот прыгал в игрока гостей прямой ногой, Иванов при этом находился в хорошей позиции. На 21-й Кайо он показал жёлтую правильно – тот применил руки в борьбе за верховой мяч. Но на 30-й минуте Иванов снова начудил – игрок «Химок» наступил на голеностоп Смольникова, а Иванов решил, что именно Смольников нарушал правила.



Дядюн свою жёлтую в итоге получил, она, кстати, стала для него четвёртой. Раньше он её показать не мог? Ну и удивительный момент произошёл на 76-й минуте: мяч летел в штрафную хозяев, Глушаков на мяч смотрел и из-за его спины на мяч шёл Уткин. Получилось, что Уткин на мяче был первый, сыграл грудью, Глушаков в Уткина врезался, а Иванов заявил, что фолил игрок гостей. Это просто цирк. Кульминация – 91-я минута: судья должен был назначить 11-метровый в ворота «Химок»: сначала защитник хозеяев и Ари обоюдно боролись за мяч, но Арин вырвался, а защитник откровенно его держал. Мусаев возмущался по делу – надо разобраться, почему судья в игре с «Химками» судил против «Краснодара». Оценка у Иванова 7,7», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.