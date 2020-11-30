«Фулхэм» поймал «Лестер» на контратаке и неожиданно вышел вперёд

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Лестер Сити» и «Фулхэм». Встреча проходит на домашнем стадионе «лис» «Кинг Пауэр». Идёт 35-я минута матча, счёт — 1:0 в пользу гостей.
Счёт в матче был открыт на 30-й минуте — камерунский полузащитник гостей Замбо Ангисса протащил мяч по центру, сделал передачу на ход Адемоле Лукману, который вышел один на один вратарём хозяев Каспером Шмейхелем и переиграл того ударом низом.
№0 сентября 2020 года Адемола Лукман перешёл в «Фулхэм», подписав арендное соглашение, рассчитанное на один сезон. Права на 23-летнего англичанина принадлежат «РБ Лейпциг».
Последний матч команд в АПЛ состоялся 9 марта 2019 года — встреча 30-го тура АПЛ сезона-2018/2019. Тот матч также проходил на стадионе «Кинг Пауэр» и закончился победой «Лестера» со счётом 3:1.
Подопечные Брендана Роджерса набрали 18 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дачники» (4) — на 19-м месте.
- 30 ноября 2020
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