Гендиректор «Тамбова»: пока нет решения относительно того, будет ли матч со «Спартаком»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала информацию о финансовых проблемах клуба. Ранее стало известно, что игроки тамбовской команды намерены бойкотировать матч 17-го тура чемпионата России со «Спартаком» из-за финансовых трудностей.
«Ребята настроены очень серьёзно. У нас пока нет решения относительно того, будет ли матч со «Спартаком» или нет. Но мы постараемся найти какой-то компромисс, надеюсь, что всё будет хорошо. Перед началом сезона были достигнуты договоренности с местными властями о финансировании и сроках выплат, но на сегодняшний день эти обещания не выполняются, клуб не получил ни одного рубля. Ситуация довольно тяжёлая.
Переезд в другой город? Другого выхода для команды я не вижу. Клуб РПЛ не может существовать в Тамбове, тут даже нет стадиона. Такого, который бы отвечал регламенту. Только переезд может оставить команду в элите. На протяжении почти двух лет, что стадион стали реконструировать, визуально ничего не происходит", — приводит слова Коноваловой сайт телеканала «Матч ТВ».
- 30 ноября 2020
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