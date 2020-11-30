Повторный тест Луиса Суареса на коронавирус дал положительный результат

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес, заразившийся коронавирусом, прошёл повторное тестирование, сообщает Marca.



По информации источника, тестирование прошло накануне, 29 ноября. Тест уругвайского футболиста дал положительный результат. Это ставит под сомнение участие Суареса в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» — «Бавария» состоится завтра, 1 декабря, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 23:00 мск. Соперниками команд по группе А являются «Локомотив» и «Ред Булл Зальцбург».

Суарес перешёл в «Атлетико» перед началом сезона, ранее он выступал за «Барселону». Уругваец перешёл в «Барселону» в 2014 году из «Ливерпуля».