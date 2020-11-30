«Фулхэм» неожиданно одержал победу в гостевом матче с «Лестером»

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере встречались «Лестер Сити» и «Фулхэм». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



Счёт был открыт на 30-й минуте матча — камерунский полузащитник гостей Замбо Ангисса протащил мяч по центру, сделал передачу на ход Адемоле Лукману, тот вышел один на один вратарём хозяев Каспером Шмейхелем и переиграл его ударом низом.

Видео первого гола в матче:

На 38-й минуте гости увеличили преимущество до двух мячей — португальский вингер Иван Кавалейру с 11-метровой отметки пробил в правый от себя угол ворот, Каспер Шмейхель угадал направление удара, но не сумел дотянутся до сильно пущенного мяча.

Видео одиннадцатиметрового в исполнении Кавалейру:

Окончательный счёт был установлен на 86-й минуте — полузащитник хозяев Юри Тилеманс сделал подачу в штрафную, мяч дошёл до Варди, тот скинул его на Харви Барнса и он нанёс неотразимый удар в ближнюю девятку ворот.

Видео гола Харви Барнса:

Подопечные Скотта Паркера набрали 7 очков и поднялись на 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лисы» (18) — на 4-м месте.