«Фулхэм» неожиданно одержал победу в гостевом матче с «Лестером»

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере встречались «Лестер Сити» и «Фулхэм». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Счёт был открыт на 30-й минуте матча — камерунский полузащитник гостей Замбо Ангисса протащил мяч по центру, сделал передачу на ход Адемоле Лукману, тот вышел один на один вратарём хозяев Каспером Шмейхелем и переиграл его ударом низом.
На 38-й минуте гости увеличили преимущество до двух мячей — португальский вингер Иван Кавалейру с 11-метровой отметки пробил в правый от себя угол ворот, Каспер Шмейхель угадал направление удара, но не сумел дотянутся до сильно пущенного мяча.
Видео одиннадцатиметрового в исполнении Кавалейру:
Окончательный счёт был установлен на 86-й минуте — полузащитник хозяев Юри Тилеманс сделал подачу в штрафную, мяч дошёл до Варди, тот скинул его на Харви Барнса и он нанёс неотразимый удар в ближнюю девятку ворот.
Подопечные Скотта Паркера набрали 7 очков и поднялись на 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лисы» (18) — на 4-м месте.
- 30 ноября 2020
-
22:55
-
22:53
-
22:32
-
22:28
-
22:25
-
22:17
-
21:55
-
21:40
-
21:40
-
21:23
-
21:22
-
21:15
-
21:06
-
21:05
-
20:55
-
20:52
-
20:45
-
20:19
-
20:19
-
20:18
-
20:07
-
20:00
-
19:57
-
19:53
-
19:37
-
19:34
-
19:31
-
19:27
-
19:19
-
19:08
-
18:54
-
18:52
-
18:44
-
18:40
-
18:27