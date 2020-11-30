«Вест Хэм Юнайтед» — «Астон Вилла»: стартовые составы команд на матч 10-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Вест Хэм Юнайтед» и «Астон Виллы» на заключительный матч 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на Олимпийском стадионе в Лондоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Вест Хэм»: Фабиански, Крессвел, Цоуфал, Масуаку, Бальбуэна, Огбонна, Антонио, Форнальс, Райс, Соучек, Боуэн.
Запасные: Рэндольф, Диоп, Ноубл, Лансини, Джонсон, Аллер, Бенрахма.
«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Мингс, Таргетт, Дуглас Луис, Макгинн, Хурихейн, Хассан, Грилиш, Уоткинс.
Запасные: Стир, Тейлор, Б. Траоре, Накамба, Эль-Гази, Эль-Мухамади, Рэмси.
«Молотобойцы" набрали 14 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. „Астон Вилла“ (15) — на 9-м месте. У подопечных Дина Смита один матч в запасе.
Проморолик к матчу «Вест Хэм» — «Астон Вилла»:
- 30 ноября 2020
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