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АПЛ объявила ещё о десяти положительных результатах тестов на коронавирус

АПЛ объявила ещё о десяти положительных результатах тестов на коронавирус
Футбол / Англия 0

Английская Премьер-лига подтвердила, что во время последнего тестирования игроков и сотрудников клубов на коронавирус было получено ещё 10 положительных результатов.

«Английская Премьер-лига сегодня, 23 ноября, может подтвердить, что в период с понедельника, 23 ноября, по воскресенье, 29 ноября, 1381 игрока и сотрудника клубов прошли тестирование на COVID-19. Из них было десять новых положительных тестов. Игроки или сотрудники клубов, получившие положительный результат теста, будут изолированы на 10 дней», — приводит заявление АПЛ Sky Sports.

На прошлой неделе в результате тестирования игроков и персонала команд английской Премьер-лиги было выявлено 8 положительных результатов тестов.

Ранее правительство Великобритании объявило о снятии полного карантина из-за коронавируса с 2 декабря. Это означает, что уже на этой неделе на некоторых стадионах АПЛ в ограниченном количестве появятся болельщики.

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