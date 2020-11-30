Роджерс: «Фулхэм» заслужил победу. У меня много работы

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал проигрыш команды в матче 10-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (1:2).



«Первый тайм был разочаровывающим — мы были не очень хороши во всех отношениях. Моя команда допускала ошибки в защите, а в АПЛ нельзя играть подобным образом. Во втором тайме мы были немного лучше, но не проявили достаточно креатива в завершающей стадии. „Фулхэм“ заслужил победу.



Мы молодая команда, и у нас было несколько очень хороших матчей в этом сезоне. Такие вечера, как этот, показывают молодость команды. У меня много работы. Мы не так хороши, чтобы быть самоуверенными. У „Фулхэма“ есть хорошие контратакующие игроки. Плюс они больше отдыхали, чем мы, — в четверг мы играли матч Лиги Европы в Португалии.



Наш тренерский штаб проанализирует ситуацию и укажет игрокам моменты, в которых мы могли бы быть лучше. Но мы не можем слишком долго задерживаться на этом результате — впереди много матчей. У нас были отличные выступления в первых 10 матчах нового сезона, но теперь нам нужно будет перезагрузиться и снова продолжить бороться за победу в каждом матче», — приводит слова североирландца BBC.

Победный гол «Фулхэма» в матче:

Подопечные Брендана Роджерса набрали 18 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дачники» (7) — на 17-м месте.