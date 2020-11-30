Паркер: матч с «Лестером» — демонстрация наших сильных качеств

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер прокомментировал победу «дачников» в матче 10-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (2:1).



«Я в восторге от игры моих футболистов в сегодняшнем матче. Это была демонстрация наших сильных сторон. Некоторые игроки сыграли великолепно, показав, надеюсь, наше реальное лицо.



Мы ограничили пространство игрокам „Лестера“. Немного разочаровал гол, пропущенный в самом конце матча. Но во втором тайме мы знали, что окажемся под сильным давлением.



Последние шесть или семь матчей были положительными в плане качества игры. Победа в матче с „лисами“ — большой результатс. Мы должны стараться набирать как можно больше очков и отдаляться от зоны вылета», — приводит слова главного тренера дачников BBC.

Видео голов «Фулхэма» в матче 10-го тура АПЛ сезона-2020/2021 с «Лестером»:

Подопечные Скотта Паркера набрали 7 очков и поднялись на 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лисы» (18) — на 4-м месте.