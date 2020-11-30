«Вест Хэм» в матче с «Астон Виллой» забил уже на второй минуте. Видео

В заключительном матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Вест Хэм Юнайтед» и «Астон Вилла». Встреча проходит на Олимпийском стадионе в Лондоне. Идёт 16-я минута матча, счёт — 1:0 в пользу хозяев.



Счёт был открыт на 2-й минуте матча — вингер хозяев Джаррод Боуэн здорово закрутил мяч с углового, защитник Анджело Огбонна выпрыгнул на линии вратарской, мощно пробил головой, и мяч влетел в сетку над руками Мартинеса.

Видео раннего гола хозяев

32-летний итальянец забил самый ранний гол «Вест Хэма» в английской Премьер-лиге с ноября 2016 года.

Информацию можно увидеть на странице Opta в «Твиттере».

«Молотобойцы» набрали 14 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (15) — на 9-м месте. У подопечных Дина Смита один матч в запасе.