«Вест Хэм» через 30 секунд после перерыва забил свой второй гол в матче. Видео

В заключительном матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Вест Хэм Юнайтед» и «Астон Вилла». Встреча проходит на Олимпийском стадионе в Лондоне. Идёт 50-я минута матча, счёт — 2:1 в пользу хозяев.



На 46-й минуте, сразу после перерыва, хозяева вышли вперёд — только что вышедший на поле нападающий Мохамед Саид Бенрахма от линии штрафной закрутил мяч на Джаррода Боуэна, который в прыжке нанёс отличный удар головой в правый угол ворот.

Видео гола Боуэна

Это уже второй голевой пас Мохамеда Саид Бенрахма в третьем матче в АПЛ. 25-летний алжирец только 16 октября перешёл в «Вест Хэм». «Молотобойцы» арендовали его у «Брентфорда» на один сезон с обязательством выкупа следующим летом за € 23,1 млн.

«Молотобойцы» набрали 14 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (15) — на 9-м месте. У подопечных Дина Смита один матч в запасе.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.