Мюллер, Боатенг и Хуммельс могут вернуться в сборную Германии

Руководство Немецкого футбольного союза (DFB) обсудило с главным тренером сборной Германии Йоахимом Лёвом возможное возвращение Томаса Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса в национальную команду, сообщает Bild.
По информации источника, Лёв согласился пригласить футболистов в сборную, если они покажут результаты, превосходящие их конкурентов. Ранее стало известно, что Лёв продолжит работать на посту главного тренера национальной команды Германии на чемпионате Европе, который пройдёт в 2021 году.
Напомним, в 2019 году, через год после провала сборной Германии на чемпионате мира в России, главный тренер немецкой команды Йоахим Лёв заявил, что решил больше не вызывать Матса Хуммельса, Жерома Боатенга и Томаса Мюллера в национальную команду. Такой шаг был связан с желанием освежить сборную, пригласив туда молодых футболистов.
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