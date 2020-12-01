«Дженоа» с Шомуродовым дома проиграл «Парме»
В матче 9-го тура итальянской Серии А «Дженоа» принимал «Парму». Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 10-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Пармы» Жервиньо. В начале второго тайма, на 47-й минуте, Жервиньо оформил дубль и упрочил преимущество гостей в счёте. Через 3 минуты форвард «Дженоа» Эльдор Шомуродов забил свой первый гол за генуэзский клуб и сократил отставание хозяев в счёте.
«Парма» набрала 9 очков и поднялась на 16-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Дженоа» (5) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является набравший в 9 встречах 23 очка «Милан». В тройку лидеров турнира входят миланский «Интер» (18) и «Сассуоло» (18).
Рекомендуем вам
- 1 декабря 2020
-
01:59
-
01:17
-
00:56
-
00:44
-
00:41
-
00:40
-
00:31
-
00:25
-
00:19
-
00:16
-
00:06
- 30 ноября 2020
-
23:50
-
23:48
-
23:33
-
23:27
-
23:25
-
23:25
-
23:20
-
23:18
-
23:07
-
22:55
-
22:53
-
22:32
-
22:28
-
22:25
-
22:17
-
21:55
-
21:40
-
21:40
-
21:23
-
21:22
-
21:15
-
21:06
-
21:05
-
20:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам