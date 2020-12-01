«Дженоа» с Шомуродовым дома проиграл «Парме»

В матче 9-го тура итальянской Серии А «Дженоа» принимал «Парму». Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 10-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Пармы» Жервиньо. В начале второго тайма, на 47-й минуте, Жервиньо оформил дубль и упрочил преимущество гостей в счёте. Через 3 минуты форвард «Дженоа» Эльдор Шомуродов забил свой первый гол за генуэзский клуб и сократил отставание хозяев в счёте.



«Парма» набрала 9 очков и поднялась на 16-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Дженоа» (5) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является набравший в 9 встречах 23 очка «Милан». В тройку лидеров турнира входят миланский «Интер» (18) и «Сассуоло» (18).