«Эйбар» обыграл в гостях «Бетис» несмотря на отменённый гол

В Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» состоялся матч 11-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Эйбаром». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0. В качестве главного арбитра матч обслуживал Хуан Мунера из Бенидорма.

«Эйбар» мог повести в счёте на 34-й минуте — отличился Такаси Инуи, но его гол не был засчитан после просмотра видеоповтора из-за положения «вне игры». И тем не менее игроки «Эйбара» добились своего — на 49-й минуте отличился ещё один игрок из Японии, Есинори Муто. Спустя пять минут пенальти реализовал Эстебан Бургос, удвоив преимущество гостей. Вышедший на замену Серхи Энрих мог довести счёт до крупного, но не реализовал одиннадцатиметровый.

После 11 туров «Эйбар» находится на 12-м месте с 13 очками, «Бетис», имеющий в активе 12 очков, расположился на 12-й строчке таблицы.