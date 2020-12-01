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Йоахим Лёв может вернуть в сборную Германии Мюллера, Хуммельса и Боатенга

Йоахим Лёв может вернуть в сборную Германии Мюллера, Хуммельса и Боатенга
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В рамках встречи главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва с руководством Немецкого футбольного союза (DFB) обсуждался вопрос возможного возвращения в национальную команду игроков «Баварии» Томаса Мюллера и Жерома Боатенга, а также защитника дортмундской «Боруссии» Матса Хуммельса.

Как сообщает Sport1 Лёв готов пойти на возвращение этих футболистов, но лишь в том случае, если много игроков немецкой сборной травмируются. Кроме того, известно, что поражение от сборной Испании в матче Лиги наций (0:6) не обсуждалось.

Ранее стало известно, что Йоахим Лёв продолжит работать на посту главного тренера сборной Германии. 60-летний наставник сборной Германии поделился с руководством своими идеями и дальнейшими планами.

Йоахим Лёв останется на посту главного тренера сборной Германии
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