Йоахим Лёв может вернуть в сборную Германии Мюллера, Хуммельса и Боатенга

В рамках встречи главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва с руководством Немецкого футбольного союза (DFB) обсуждался вопрос возможного возвращения в национальную команду игроков «Баварии» Томаса Мюллера и Жерома Боатенга, а также защитника дортмундской «Боруссии» Матса Хуммельса.

Как сообщает Sport1 Лёв готов пойти на возвращение этих футболистов, но лишь в том случае, если много игроков немецкой сборной травмируются. Кроме того, известно, что поражение от сборной Испании в матче Лиги наций (0:6) не обсуждалось.

Ранее стало известно, что Йоахим Лёв продолжит работать на посту главного тренера сборной Германии. 60-летний наставник сборной Германии поделился с руководством своими идеями и дальнейшими планами.