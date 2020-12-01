Начо раскритиковал игру «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Начо поделился мнением об игре своей команды.

«Мы стараемся качественно играть в обороне, потому что так выигрываются матчи. То, как мы действовали в последних встречах. Так титулы не завоёвываются. Мы работаем, чтобы улучшить все те компоненты, в которых мы не так уж хороши.



Я никогда не помышлял, что хоть раз сыграю за «Реал», но провёл за команду уже почти 200 матчей. Я чувствую себя очень счастливым и сейчас играю там, где хочу быть. Ничего большего от жизни я не жду.



Я играю за тот клуб, частью которого я всегда хотел быть. Каждое лето мне поступают предложения от других европейских клубов, но я повторяю, что чувствую себя здесь очень счастливым», — приводит слова Начо Marca.