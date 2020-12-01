Начо раскритиковал игру «Реала»
Защитник мадридского «Реала» Начо поделился мнением об игре своей команды.
«Мы стараемся качественно играть в обороне, потому что так выигрываются матчи. То, как мы действовали в последних встречах. Так титулы не завоёвываются. Мы работаем, чтобы улучшить все те компоненты, в которых мы не так уж хороши.
Я никогда не помышлял, что хоть раз сыграю за «Реал», но провёл за команду уже почти 200 матчей. Я чувствую себя очень счастливым и сейчас играю там, где хочу быть. Ничего большего от жизни я не жду.
Я играю за тот клуб, частью которого я всегда хотел быть. Каждое лето мне поступают предложения от других европейских клубов, но я повторяю, что чувствую себя здесь очень счастливым», — приводит слова Начо Marca.
«Реал» планирует купить Мбаппе и Холанда
Рекомендуем вам
- 1 декабря 2020
-
05:00
-
04:35
-
04:13
-
04:01
-
03:40
-
03:04
-
02:15
-
01:59
-
01:17
-
00:56
-
00:44
-
00:41
-
00:40
-
00:31
-
00:25
-
00:19
-
00:16
-
00:06
- 30 ноября 2020
-
23:50
-
23:48
-
23:33
-
23:27
-
23:25
-
23:25
-
23:20
-
23:18
-
23:07
-
22:55
-
22:53
-
22:32
-
22:28
-
22:25
-
22:17
-
21:55
-
21:40
Партнерский контент
Рекомендуем вам