Экс-президент «Барселоны» Лапорта: сборная Испании не должна играть на «Камп Ноу»
Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта, собирающийся снова выдвигать свою кандидатуру на этот пост, поделился мнением о возможности проведения матчей испанской сборной на «Камп Ноу».
«Я не хочу вступать в дискуссии. Я абсолютно уверен в том, что думаю и чувствую, но величие «Барсы» заключается в том, что она может защищать права Каталонии, при этом уважая абсолютно каждого.
Луис Рубиалес, президент Королевской федерации футбола Испании, очень умён, он знает, что сборной лучше играть там, где ей сопереживают. В Севилье, в Валенсии, в Мадриде.
Барселона – не самое лучшее место для этого. Лучшее решение – это чтобы сборная Испании не играла на «Камп Ноу», потому что для этого нет необходимых условий», — приводит слова Лапорты Marca.
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