Главный тренер «Ред Булл Зальцбург»: «Локомотив» показал выдающуюся игру против топ-команд

Главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Джесси Марш поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Локомотивом» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«В первом матче с «Локомотивом» мы набрали лишь одно очко. Пока оно у нас единственное в этой Лиге чемпионов. Но если завтра мы победим, то сможем рассчитывать на продолжение кампании. Мы с уважением относимся к сопернику. Он показал выдающуюся игру против топ-команд, хорошо защищался и контратаковал. Предстоит непростой матч, но мы рассчитываем на победу», — приводит слова Марша официальный сайт УЕФА.

«Локомотив» в матче с «Ред Булл Зальцбург» может завоевать путёвку в плей-офф Лиги Европы. Москвичи занимают третье место в своей группе, набрав три очка. «Ред Булл Зальцбург» замыкает турнирную таблицу группы, набрав лишь одно очко. «Атлетико» (5 ) находится на втором месте, а «Бавария» (12) лидирует.