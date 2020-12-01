Рауль Хименес опубликовал первый пост после перелома черепа в матче с «Арсеналом»

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес опубликовал первый пост после перелома черепа, который он получил в матче десятого тура чемпионата Англии с «Арсеналом». Ранее сообщалось, что футболист перенёс операцию в Лондоне.

«Спасибо за ваши сообщения поддержки. Я буду под наблюдением и надеюсь скоро вернуться на поле», — написал Хименес в «Твиттере».

Видео травмы Рауля Хименеса.

Напомним, на 5-й минуте матча случилось страшное столкновение головами — пострадали Давид Луис и Рауль Хименес. У бразильца оказался разбит лоб, на лице много крови. У игрока «волков» всё более серьёзно. Пауза затянулась на 10 минут. В итоге Хименеса унесли на носилках с поля — ему потребовалась кислородная маска. Давид Луис продолжил встречу с перебинтованной головой, но в перерыве был заменён.