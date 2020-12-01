Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен объяснил иск к «Барселоне».

«Барселона» не выплатила мне компенсацию, и они не предложили мне ничего. Они даже не позвонили мне, чтобы сказать, что я уволен», — приводит слова Сетьена Sport.es со ссылкой на «El Partidazo» Cadena Cope.

17 августа пресс-служба «Барселоны» объявила об отставке Энрике Сетьена с поста главного тренера каталонского клуба. Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты клуба.

Сетьен возглавил «Барселону» 13 января 2020 года, сменив на посту наставника уволенного Эрнесто Вальверде. Под руководством Сетьена каталонский клуб занял второе место в чемпионате Испании, а в Лиге чемпионов дошёл до четвертьфинала, в котором со счётом 2:8 проиграл мюнхенской «Баварии».