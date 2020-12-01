Андреас Ульмер поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в Лиге чемпионов

Защитник «Ред Булл Зальцбург» Андреас Ульмер поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Локомотивом» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Для нас это ключевой матч. Мы должны думать только о себе и добиться максимального результата, чтобы продолжить выступление в Европе. Победа — единственно возможный положительный исход», — приводит слова Ульмера официальный сайт УЕФА.
«Локомотив» в матче с «Ред Булл Зальцбург» может завоевать путёвку в плей-офф Лиги Европы. Москвичи занимают третье место в своей группе, набрав три очка. «Ред Булл Зальцбург» замыкает турнирную таблицу группы, набрав лишь одно очко. «Атлетико» (5 ) находится на втором месте, а «Бавария» (12) лидирует.
Матч «Локомотив» — «Ред Булл Зальцбург» пройдёт сегодня, 1 декабря.
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