Наставник «Шахтёра» Каштру о пандемии COVID-19: теперь я не чувствую себя тренером

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Луиш Каштру накануне матча с «Реалом» в групповом этапе Лиги чемпионов рассказал о влиянии пандемии коронавируса на его работу.
«Теперь я не чувствую себя тренером. Мы как менеджеры, а не специалисты. Мы должны реагировать на то, что происходит. Сейчас я не могу тренировать. Мы не можем тренироваться. Вот в каком мире мы живем, — приводит слова Каштру Sport.es.
Матч между «Шахтёром» и «Реалом» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов состоится 1 декабря. На данный момент «горняки» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 4 очка. «Реал» в свою очередь располагается на втором месте, записав в свой актив 7 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Боруссия» М (8). На последнем месте находится «Интер» (2).
- 1 декабря 2020
-
07:53
-
07:38
-
07:12
-
06:54
-
06:30
-
06:19
-
05:53
-
05:35
-
05:17
-
05:00
-
04:35
-
04:13
-
04:01
-
03:40
-
03:04
-
02:15
-
01:59
-
01:17
-
00:56
-
00:44
-
00:41
-
00:40
-
00:31
-
00:25
-
00:19
-
00:16
-
00:06
- 30 ноября 2020
-
23:50
-
23:48
-
23:33
-
23:27
-
23:25
-
23:25
-
23:20
-
23:18