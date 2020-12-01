Наставник «Шахтёра» Каштру о пандемии COVID-19: теперь я не чувствую себя тренером

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Луиш Каштру накануне матча с «Реалом» в групповом этапе Лиги чемпионов рассказал о влиянии пандемии коронавируса на его работу.

«Теперь я не чувствую себя тренером. Мы как менеджеры, а не специалисты. Мы должны реагировать на то, что происходит. Сейчас я не могу тренировать. Мы не можем тренироваться. Вот в каком мире мы живем, — приводит слова Каштру Sport.es.

Матч между «Шахтёром» и «Реалом» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов состоится 1 декабря. На данный момент «горняки» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 4 очка. «Реал» в свою очередь располагается на втором месте, записав в свой актив 7 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Боруссия» М (8). На последнем месте находится «Интер» (2).