«Барселону» накажут из-за Месси, игроков «Спартака» обвинили в симуляции. Главное к утру

Футболисты «Тамбова» могут бойкотировать матч со «Спартаком», «Барселону» оштрафуют из-за Месси, российскую лыжницу заподозрили в допинге и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Хачатурянц: если Ларссон продолжит «нырять», судьи перестанут давать «Спартаку» пенальти.

2. Шведский журналист заподозрил лыжницу Татьяну Сорину в допинге.

3. Сборная России уступила Италии в квалификации Евробаскета.

4. «Барселону» оштрафуют за жест Месси в память о Марадоне.

5. Игроки «Тамбова» настроены на бойкот матча со «Спартаком». Власти ещё не вышли на связь.

6. Д. Комбаров высказался против присвоения Хабибу звания Героя России.

7. Юрий Сёмин оценил одновременное лидерство «Зенита», ЦСКА и «Спартака» в РПЛ.

8. Шведские лыжницы обвинили друг друга в падении Непряевой в гонке преследования.